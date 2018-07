Menina morre ao ser atingida na cabeça por televisor

Depois, a criança seguiu para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde também não tinha médico. "É um caso de negligência inaceitável, não havia médico e, no Samu, só estavam a enfermeira e o motorista", protestou o operador de máquinas Vanderbergue Bulhões de Oliveira, de 30 anos, pai da menina, lembrando que a filha sangrava pela boca e pelo nariz. Ele disse que "pode pensar em uma ação contra a prefeitura".

Com a vítima a bordo, uma ambulância do Samu foi ao encontro de outra, que transportou Núbia ao Hospital das Clínicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Botucatu. Ela sofreu duas paradas cardíacas, uma na estrada e outra no hospital. O coração parou por 40 minutos. A garota foi reanimada por uma médica, mas não resistiu e morreu pouco depois da meia-noite. Os dois médicos e a enfermeira do Pronto-Socorro de Areiópolis, que trabalharam no plantão de sábado, serão afastados até a apuração do caso. Pode haver demissão, segundo o diretor de Saúde municipal, Paulo Godoy. Com exceção dos do PS, os telefones da prefeitura de Areiópolis estão cortados desde julho por falta de pagamento.