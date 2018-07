Menina morre ao ser atingida por bala perdida na BA

De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, dois homens chegaram à frente do bar e dispararam diversas vezes contra Ramon do Sacramento Santos, de 18 anos - que, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O jovem morreu no local.

Raianara Paixão, de 8 anos, brincava com um primo na frente do bar na hora do ataque e também foi atingida com um tiro no abdome. Ela chegou a ser levada para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu ao ferimento.

O pai da menina chegou ao local no momento do tiroteio, para buscar a filha, e foi atingido por dois disparos, um no braço e um no abdome. Ele continua internado na unidade hospitalar. Os atiradores fugiram em seguida e ainda não foram identificados.