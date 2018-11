Menina morre com Ebola em Uganda e autoridades vigiam mais casos

A menina, da cidade de Luwero, 75km a norte da capital Kampala, morreu no dia 6 de maio, de acordo com Anthony Mbonye, comissário do governo para a saúde da comunidade. Esse é o primeiro caso do vírus registrado em Uganda nos últimos quatro anos.

"Pesquisas de laboratório confirmaram que o Ebola foi a causa principal da doença e da morte. Então há um caso confirmado, mas esperamos mais", disse ele.

Não há tratamento nem vacina contra o Ebola, que é transmitido por meio de contato pessoal próximo e, dependendo do tipo de vírus, mata até 90 por cento das vítimas.

"Apenas um caso já é considerado epidemia, porque o vírus se espalha rapidamente e é altamente mortal", acrescentou.

Na última vez que o Ebola -- uma doença em que os infectados costumam sangrar até a morte -- se espalhou em Uganda, o vírus matou 37 pessoas.

Autoridades de saúde estão monitorando 33 pessoas que tiveram contato com a menina, disse ele.

(Por Barry Malone)