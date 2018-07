Menina morreu por afogamento no ABC, diz polícia A menina Júlia Oliveira Viana, de 2 anos e meio, morreu por asfixia mecânica por afogamento, sem sinais de violência, de acordo com informações da delegada titular do 4ºDP de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, Katia Regina Cristofaro Martins. A criança foi encontrada morta, por volta das 21h30 da quarta-feira, 22, junto à borda da piscina de uma chácara vizinha onde morava, na Estrada de Itaquaquecetuba, em São Bernardo do Campo.