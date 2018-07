Menina que caiu do 4º andar deixa hospital em SP A menina de 4 anos que caiu no vão da escada do quarto andar de um prédio no bairro do Pari, na zona leste de São Paulo, no último domingo, recebeu alta e deixou o Hospital das Clínicas na noite de ontem, segundo a assessoria de imprensa do hospital. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o acidente aconteceu por volta das 14 horas de domingo, quando a criança brincava na escada com os irmãos. A escada não possui proteção lateral, apenas corrimão. O prédio foi invadido e está inacabado. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro.