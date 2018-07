Menina que matou padrasto é levada a abrigo em Campo Grande

Tem apenas 9 anos e não 11 anos, a menina que matou o padrasto, Carlos Alberto Arruda Rodrigues, 47 anos, com uma facada. A idade foi confirmada pelo Conselho Tutelar, depois de analisar a Certidão de Nascimento da garota. Ela foi ouvida por duas psicólogas e as profissionais afirmaram, que a menor realmente desfechou um golpe fatal no padrasto. Ela foi levada para um abrigo na capital sul-mato-grossense. O crime aconteceu por volta de 14 horas de domingo, no bairro Parque Lajeado, periferia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em uma das costumeiras brigas da vítima com a esposa, Rosemeire de Oliveira Pereira, de 35 anos, mãe da menor. Até o final da manhã desta segunda-feira, 1º, existia a hipótese de que a menina assumiu a autoria do homicídio, para defender Rosemeire. Segundo da Polícia Civil a facada aconteceu quando Rodrigues, estava sobre a esposa, espancando-a e recebeu o golpe pelas costas, o que apesar de franzina, não necessitou de grande esforço por parte da menina. O corpo foi translado para Corumbá, no Pantanal, onde a família da vítima reside. O delegado do Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Rodrigo Vasconcelos Braga, encarregado do caso, descartou a suspeita sobre a mãe. Afirmou, que embora todas as evidências apontam para a isenção da mãe, continuará com o inquérito aberto até ouvir todas as testemunhas. A garota, nasceu de um relacionamento ocorrido durante o período em que Rosemeire esteve separada de Rodrigues, com quem teve um menino de 11 anos e outro de quatro meses. O delegado comentou que ainda não pode informar detalhes revelados pela menina, mas "pelo que ouvimos existem motivos para a medida extrema, considerando, tratar-se de uma criança". Estavam casados há 15 anos, e nos últimos meses o pouco dinheiro que ele recebia com pequenos trabalhos, não cobria as despesas domésticas. Rosemeire, trabalhava como diarista, mas foi obrigada a permanecer em casa para cuidar do bebê, conforme explicaram parentes da mulher. Disseram ainda que a falta de dinheiro, era tida como o principal motivo das brigas entre o casal. Vizinhos confirmam essa versão, acrescentando que Rosemeire é pessoa querida, trabalhadora e muito preocupada com os filhos. A menina, também é bem vista no bairro, educada, bem comportada e tranqüila. Rodrigues, foi expulso da Polícia Militar por "comportamento inadequado para a função que exercia".