Menina Quvenzhané Wallis vai interpretar papel principal em 'Annie'

"Annie" deve chegar aos cinemas em 2014, durante a temporada de férias de inverno no Hemisfério Norte, e é baseado na peça de teatro sobre as aventuras de uma órfã para encontrar sua família e ter uma vida melhor enquanto tenta superar os esquemas da dona do orfanato, a senhorita Hannigan.

A presidente de produção da Columbia Pictures, Hannah Minghella, expressou confiança no talento e potencial de Wallis.

"Com a recente indicação ao Oscar e aclamação da crítica, Quvenzhané Wallis é uma verdadeira estrela e nós acreditamos que seu papel como Annie vai fazer dela uma verdadeira estrela em todo o mundo", disse.

"Ela é um extraordinário talento jovem, com um alcance incrível, não só como atriz, mas como cantora e dançarina, e não podemos esperar para que o público a descubra ainda mais."

Entre os coprodutores do filme estão Will Smith, Jada Pinkett Smith e Shawn "Jay-Z" Carter. O álbum de Carter vencedor do Grammy em 1998 "Vol. 2 ... Hard Knock Vida" contém uma versão hip-hop de "It's a Hard Knock Life", uma música do teatro musical "Annie" da Broadway.

Wallis é a atriz mais jovem a ser indicada a um Oscar de melhor atriz. Ela foi indicada por seu papel como Hushpuppy no drama "Indomável Sonhadora", que também ganhou uma indicação para melhor filme. Esse é primeiro trabalho de Wallis como atriz.

Ela também será a primeira atriz afro-americana a interpretar Annie, que tradicionalmente tem sido retratada como uma ruiva sardenta.

Ainda neste ano, ela vai atuar ao lado de Brad Pitt e Michael Fassbender no drama histórico de Steve McQueen "Twelve Years a Slave" (Doze Anos de Escravidão), baseado no livro de Solomon Northup.