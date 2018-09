Menina sequestrada por familiares no ES é encontrada

Policiais da DAS suspeitam que o crime foi uma tentativa de extorquir a mãe da vítima, uma vez que ela estava com R$ 100 mil em casa, valor roubado no local onde trabalhava, em Vila Velha. Antes da criança ser sequestrada, a mãe foi raptada, na última sexta-feira, e colocada dentro do porta-malas de um carro.

Do total da quantia furtada, a equipe da DAS recuperou mais de R$ 23 mil. Os tios-avós da menina e um jovem de 19 anos que cuidava dela no cativeiro tiveram suas prisões decretadas por crime de extorsão mediante sequestro. Outros dois envolvidos já têm passagens anteriores pela polícia por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, mas ainda estão foragidos.