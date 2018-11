Menina sobrevive a acidente que mata sua família em MG

Uma menina de 8 anos sobreviveu a um acidente automobilístico no qual morreram seu pai, sua mãe e sua irmã. O acidente aconteceu na noite de terça-feira, 15, quando o caminhão que elas ocupavam tombou na altura do quilômetro 56 da BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista Hermes Delfino Pereira, de 33 anos, perdeu o controle da direção do veículo, que transportava óleo de soja. O caminhão tombou na pista e as vítimas ficaram presas às ferragens. Além do motorista, morreram a mulher dele, Janaína Brás de Lima Pereira, de 30 anos, e a filha mais nova do casal, Maíza Brás Pereira, de 4 anos. Já a filha mais velha, Amanda Brás Pereira, sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao pronto-socorro do hospital municipal. Ainda de acordo com a PRF, as vítimas eram todas da cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, em Pernambuco.