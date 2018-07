Menina tem pé amputado após acidente no metrô de BH Uma garota de 12 anos teve que amputar um pé após ser atropelada por uma composição do metrô de Belo Horizonte na tarde deste sábado (5). Ela caiu nos trilhos na Estação Lagoinha, na região noroeste da capital, e o trem não conseguiu parar. A menina permanece internada no Hospital de Pronto Socorro João XXIII (HPS) em estado grave, mas sem risco de morte.