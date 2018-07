Menina tem queimaduras em incêndio de ônibus em SP Um ataque a um ônibus intermunicipal na noite da terça-feira (30), na cidade de São Paulo, deixou uma menina de sete anos com queimaduras de primeiro e segundo graus, um passageiro e o motorista feridos. Um grupo de seis jovens, três deles armados, que havia se escondido em um beco, segundo informações de parte das vítimas que estavam no ônibus, invadiu o veículo no momento em que o motorista fez uma de suas paradas, na esquina da Avenida Inocêncio com a Estrada da Guabiroba, no Jardim Santo Estevão.