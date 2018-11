Menina teve mal súbito, diz funcionária de escolinha Uma funcionária do Centro Educacional Alicerce, de Ourinhos, onde a menina Natália Araújo Tirone, de um ano, morreu hoje depois de passar mal, disse informalmente à Polícia Civil que a criança teve um mal súbito. Segundo ela, a criança foi levada para a escolinha de manhã e se alimentou normalmente durante o dia, comeu um pedaço de bolo e papinha de frutas. Ela ainda brincou e tomou mamadeira. Por volta das 11 horas, ela dormiu, disse. Segundo a funcionária, a filha da proprietária da escola, que trabalha com as crianças, percebeu que a menina estava com os lábios roxos. Ela pegou a menina no colo e levou ao Corpo de Bombeiros, que é próximo da escola. Sem conseguir reanimar Natália, os policiais a levaram à Santa Casa, onde foi constatado o óbito.