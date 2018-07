Meninas desmaiam em massa em escola da Tanzânia

Cerca de 20 meninas de uma escola da Tanzânia desmaiaram depois de fazer suas provas finais, disse um representante do sistema educacional do país à BBC. As alunas da escola Ali Hassan Mwinyi, em Tabora, no norte do país, começaram a desmaiar logo depois de terminar a primeira prova. "Eu não sou um especialista, mas eu imagino que tenha sido um caso de histeria em massa que acontece em algumas escolas", disse Midemo Paul Makungu. Ele disse que apenas as meninas foram afetadas e algumas delas demoraram até 40 minutos para recuperarem a consciência. "Houve caos, choro, gritos e correria depois da primeira prova", disse Makungu. Mais de 140 meninas estavam realizando as provas finais na escola. Makungu disse que o cronograma foi reorganizado para que as meninas que desmaiaram pudessem fazer as outras duas provas que tinham naquele dia. "Elas terminaram tudo às 11 da noite", disse Makungu. Este não foi o primeiro incidente do tipo na escola. No último mês, há ocorreram vários desmaios em massa entre as meninas. "Normalmente isso acontece em garotas do ensino médio. É muito comum aqui", afirmou Makungu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.