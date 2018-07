Meninas que se dizem gordas têm estado nutricional adequado

Ao entrevistar e medir a altura e o peso de estudantes do último ano do ensino fundamental em escolas públicas e privadas, o IBGE descobriu que 35,8% das meninas que se declararam "muito gordas" apresentavam estado nutricional adequado. Entre os meninos, 21,5% enquadraram-se na mesma situação.

"Isso tem relação com certo padrão estético que está sendo vendido. Eu, que já sou um pouco mais antigo, fico meio chocado", comentou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. "Primeiro, porque é um padrão de beleza que se aproxima mais de lutadores de boxe e, no outro extremo, a uma magreza mórbida, que é explorada como padrão idealizado", disse.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) foi realizada no primeiro semestre de 2009, com 60.973 estudantes, nas 26 capitais e no Distrito Federal, numa parceria com o ministério. O estudo também mostra que, entre os estudantes que se declararam com peso normal, 16% dos meninos e 14% das meninas apresentavam sobrepeso.

Dietas. O IBGE também perguntou se os estudantes tomavam alguma atitude para perder, manter ou ganhar peso. Das meninas que tomaram alguma atitude para perder peso, metade (51,5%) apresentava estado nutricional adequado. No caso dos meninos, isso ocorreu com 29,8% dos entrevistados.

Na edição anterior da mesma pesquisa, divulgada no ano passado, a insatisfação das meninas e meninos em relação ao corpo também chamava atenção, até pelos métodos adotados para atingir o objetivo. Em cada 10 meninas, 3 que queriam emagrecer provocavam vômitos ou usavam remédios para reduzir o apetite, substâncias de venda controlada e que podem provocar dependência.

Além disso, a pesquisa mostrou que quase 90% dos meninos e meninas que tentaram engordar estavam com peso normal. Ainda assim, a pesquisa nas escolas confirmou como principal problema nutricional o excesso de peso (23,2%) entre os adolescentes.