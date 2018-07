Meninas são achadas em casa de prostituição em SP A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, está investigando uma possível casa de prostituição, onde foram encontradas duas adolescentes na noite de ontem, no bairro Jardim Salgado Filho 1. As jovens, de 14 e 16 anos, que informaram à polícia que eram primas e de Minas Gerais, foram encaminhadas ao Conselho Tutelar e de lá para uma casa de abrigo.