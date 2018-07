Meningite adia aulas em universidade A direção da Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac) suspendeu as aulas de todos os cursos, por tempo indeterminado, após a confirmação de três casos de meningite em Araguari, no Triângulo Mineiro. Duas vítimas - uma moça de 21 anos e um rapaz de 22, estudantes da Unipac - morreram e a terceira passa bem, segundo a Secretaria de Saúde de Minas. Há outro caso sob suspeita, cujo resultado do exame ainda não foi divulgado.