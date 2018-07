Meningite atinge 7 crianças em SC

Segundo Sônia Pozza, diretora de vigilância epidemiológica de Joaçaba, a forma viral de contágio é menos agressiva que a bacteriana. "Ela é contraída por contato físico e tem boa evolução para a cura. Não há motivo para pânico", disse ela, que lançou campanha de esclarecimento à população. No Estado, foram registrados 250 casos em 2011.

Por orientação do médico que acompanha as crianças, as duas escolas em que elas estudam tiveram suas aulas suspensas até segunda ordem. A meningite viral traz sintomas como febre, mal-estar, dores pelo corpo, cansaço e fraqueza, além de rigidez na nuca. Recomenda-se a limpeza das mãos e dos locais públicos, que devem ser ventilados.

Minas e Bahia. Uma multidão recebeu ontem em Ouro Branco (MG) a vacina contra meningite C. A campanha foi iniciada pela Secretaria Municipal de Saúde para conter um surto que neste ano matou três pessoas.

Segundo o secretário de Saúde, Heraldo Belini, a vacinação é restrita à população com até 30 anos, porque nenhum dos pacientes estava acima dessa idade. Além dos moradores, a campanha é voltada para estudantes do câmpus da Universidade Federal de São João Del Rey e operários da Gerdau Açominas.

Na Bahia, o sétimo funcionário da Costa do Sauipe, complexo turístico no litoral norte da Bahia, a ser infectado pelo vírus da meningite C não tem mais os sintomas da doença, segundo a Secretaria de Saúde (Sesab). / COLABORARAM MARCELO PORTELA e TIAGO DÉCIMO