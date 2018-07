Meningite causa demissão em massa

O medo de um surto de meningite tipo C levou 300 funcionários terceirizados que trabalhavam em uma obra da Gerdau Açominas em Ouro Branco, na região central de Minas, a pedirem demissão. Dois operários tiveram a doença confirmada, sendo que um deles, de 19 anos, morreu na sexta-feira.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos outros 17 trabalhadores estão internados com sintomas da doença, todos isolados. Um deles foi levado para o Centro de Terapia Intensiva, mas já voltou ao quarto.

Até a tarde de ontem, não haviam sido divulgados os resultados dos exames realizados pela Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, nos outros operários internados. Em agosto, duas pessoas morreram da doença em Ouro Branco. No Estado, desde o início do ano, foram notificados 792 casos de meningite, com 117 mortes.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco, 1,2 mil trabalhadores, a maioria recrutada no Nordeste, dormiam nos alojamentos junto com os operários que tiveram a doença confirmada ou apresentaram sintomas. Eles foram contratados pela Paranasa Engenharia e Comércio para trabalhar na expansão de uma usina da Gerdau.

O sindicato estima que pelo menos outros 200 trabalhadores devem pedir demissão por medo da doença. Todos os casos confirmados e suspeitos estavam no mesmo alojamento. "Essas ocorrências começaram na sexta-feira. Foram 12 casos na sexta-feira, 5 no sábado, 2 no domingo e 2 na segunda-feira. A gente analisou e investigou 19 casos. Desses, 2 foram confirmados até o momento", afirmou o secretário de Saúde de Ouro Branco, Hideraldo Belini.

Reações. Em nota, a Paranasa informou que forneceu preventivamente medicamentos a todos os operários da obra. A empresa informou que faz o acerto rescisório com todos os trabalhadores que querem deixar a obra - eles receberão alimentação e transporte para suas cidades.

Belini disse que o município e as empresas decidiram fornecer medicamentos a todos os prestadores de serviço que tiveram contato com os alojamentos, como funcionários de limpeza e fornecedores de alimentação. "Os que tiveram contato mais próximo tomaram um antibiótico mais forte e os que tiveram contato menor tomaram antibiótico que a gente chama de segundo nível", salientou o secretário. "A tomada de ação foi muito rápida. O quadro no momento é de extrema tranquilidade", acrescentou.

Também em nota, a Gerdau lamentou a morte do trabalhador na sexta-feira e afirmou que trabalha com as autoridades sanitárias para dar assistência aos dois operários que tiveram a doença confirmada. E afirmou que os trabalhadores estão sendo informados "com clareza sobre todas as medidas" adotadas para impedir novos casos.

A meningite meningocócica é uma infecção bacteriana das meninges, membranas do sistema nervoso central. Os principais sintomas são febre, mal-estar, desânimo, dores de cabeça fortes e frio nas extremidades do corpo, como mãos e pés.