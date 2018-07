Meningite causou morte de operário na Raposo Tavares

O laudo dos exames do segundo trabalhador morto ainda não ficou pronto. Outros oito operários passaram mal e tiveram de receber atendimento hospitalar - três continuavam internados hoje. De acordo com os médicos, é improvável que os outros doentes também estivessem acometidos de meningite. A Vigilância Epidemiológica de Regente Feijó decidiu vacinar os trabalhadores e moradores do entorno.

As duas mortes em menos de três dias levaram os 700 trabalhadores do canteiro de obras da empreiteira OAS a realizar um protesto, na quarta-feira, bloqueando por duas horas a rodovia. O Ministério do Trabalho decidiu embargar as obras de duplicação até que as causas dos óbitos sejam esclarecidas. O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inquérito civil para apurar o caso.

A duplicação é realizada entre o km 475, em Maracaí, e o km 620, em Regente Feijó. A Concessionária Auto Raposo Tavares (CART), responsável pela duplicação, informou que tomou todas as medidas junto à prestadora de serviço para o atendimento aos trabalhadores, aos familiares das vítimas e no esclarecimento dos óbitos.