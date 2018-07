Meningite deve gerar barreira sanitária em MG Apesar do risco de surto de meningite C em Ouro Branco (MG), a Secretaria de Estado da Saúde ainda não tem o resultado dos exames de 17 trabalhadores internados com sintomas. Um operário terceirizado que trabalhava em uma obra de expansão da usina da Gerdau Açominas na cidade morreu de meningite C na sexta-feira e um colega dele também teve a doença confirmada. Os exames são realizados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), ligada à secretaria.