Meningite faz 19 vítimas em três cidades no MA Os municípios de Sambaíba, Raimundo das Mangabeiras e Loreto, no Maranhão, registraram 19 casos de meningite, com 1 morte. Sambaíba, a 900 quilômetros de São Luís, vive um surto da doença, com 13 casos, confirmou ontem a Superintendência de Vigilância Epidemiológica do Maranhão (Suvisa-MA).