Meningite mata duas pessoas em Tupã-SP Duas pessoas morreram neste fim de semana em Tupã, no interior de São Paulo, vítimas de meningite, segundo informações da Vigilância Epidemiológica da cidade. Um homem de aproximadamente 30 anos morreu no domingo, na Santa Casa do município. A outra vítima é uma mulher de 26 anos, morta no sábado, no Hospital São Francisco de Assis.