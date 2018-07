Menino arrastado por enchente volta para casa

Daniel voltou para casa na sexta-feira e, no sábado, disse que conseguiu se segurar na vegetação à margem do rio. Ele foi arrastado por 1,7 km. Mesmo sem saber nadar, afirmou ter passado por uma galeria sob a Via Dutra. "Pensei que fosse morrer", disse. Daniel contou que, no bairro Rosa dos Ventos, conseguiu se agarrar à escada de uma ponte.

De lá, pegou um ônibus para Santa Eugênia, a 4,5 km, perto de onde a mãe trabalha. Na rua, encontrou um amigo e acabou dormindo na casa dele. Segundo o pai, Anderson de Souza, a mãe do colega tentou avisar que Daniel estava lá, mas as linhas estavam ocupadas. "Ele falou para o amigo que a gente tinha deixado ele dormir lá", afirmou o pai.

No dia seguinte, os pais foram avisados e buscaram o filho. Na quinta-feira, quando o rio transbordou, Daniel havia saído para comprar pão. Seu pai não entende por que o menino foi empurrado. "Meu filho é tranquilo." Na tarde de sábado, o garoto foi levado pela mãe, Ivete Silva de Souza, ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, no Rio, para ser vacinado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.