Menino baleado na cabeça está em estado grave no Rio É grave o estado de saúde do menino Victor Gomes Bento, de 8 anos, baleado na cabeça durante tiroteio entre policiais e criminosos no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio, na segunda, 5. Ele foi submetido a cirurgia que durou mais de quatro horas e continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Federal do Andaraí.