Menino baleado no Morro dos Macacos recebe alta do CTI O menino Vitor Gomes Bento, de 8 anos, baleado na cabeça durante tiroteio no Morro dos Macacos (zona norte), recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), nesta quinta-feira, 15. Ele foi transferido para a enfermaria pediátrica e permanece em estado estável, mas sem previsão de alta.