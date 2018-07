Menino com leucemia grava vídeo de hospital para incentivar crianças doentes

Um menino britânico de 10 anos está gravando um vídeo e fazendo uma campanha para arrecadar fundos para o hospital em que está sendo tratado de câncer.

Matthew Pike foi diagnosticado com leucemia em 2010 e seu tratamento será de três anos no Royal Berkshire Hospital, em Reading, na Inglaterra.

No vídeo, que já teve a maioria de suas cenas gravadas pela equipe de Relações Públicas do próprio hospital, Matthew explica para outras crianças como a ala pediátrica funciona. Em um momento do vídeo ele mostra, de forma bem humorada, como a cama funciona e como é a camisola do hospital.

"Até tenho uma televisão para assistir, isto é melhor do que eu pensei", diz Pike para a câmera em seu quarto no hospital. "E, olha a cama! Se move!", mostra Pike enquanto brinca com o controle da cama.

Segundo o hospital, o objetivo do vídeo com Matthew é mostrar os vários setores do hospital para as crianças encaminhadas para tratamentos; mostrar a elas o que esperar do hospital e responder dúvidas comuns como por exemplo sobre a comida do hospital, se os pais podem acompanhar os jovens pacientes ou se eles podem trazer um ursinho de pelúcia para o quarto.

Joe Wise, gerente de Relações Públicas do hospital e que está gravando o vídeo com o paciente, informou que vídeo será lançado no site do Royal Berkshire até o final deste ano. Faltam apenas as cenas na qual Matthew vai mostrar o que acontece em uma sala de cirurgia e como é a anestesia.

O hospital, que disponibilizará o vídeo em seu site, quer tentar levantar verbas para produzir um DVD que será dado a cada criança para assistir em casa, antes de ser internada.

Campanha e prêmio

Matthew também deu início a uma campanha para levantar verbas para que a ala pediátrica do hospital possa comprar mais equipamentos.

Segundo o Royal Berkshire Hospital, Matthew está frequentando a escola na maior parte do tempo, quando ele se sente bem e quando não está no hospital para o tratamento.

No entanto, ele precisa fazer visitas regulares ao hospital para a quimioterapia e exames.

Na última quarta-feira, Matthew ganhou o prêmio "Pride of Reading" (Orgulho de Reading, em tradução livre), na categoria "Criança de Coragem 2011-2012", do jornal local Reading Post.

