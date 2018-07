Menino de 10 anos é atingido por tiro acidental no RS

Um menino de 10 anos está internado em estado gravíssimo no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, depois de ser atingido por um tiro no pescoço, na noite de quarta-feira, 21, no bairro Camapuã. Ele foi baleado dentro de casa, na Rua Padre Ângelo Corso, por volta das 22h30. A primeira versão sobre o tiro, fornecida pela mãe de Leonardo Simões Viana, é a de que ele estaria jogando videogame quando um outro garoto pegou uma arma que estava sobre a mesa e teria disparado acidentalmente. O irmão da vítima, Anderson Simões, teria dado outra versão, segundo a Brigada Militar. A arma seria de um amigo da família, Wladimir Ribeiro, que estava na casa no momento em que o menino foi baleado e teria deixado a arma em cima da mesa. Leonardo começou a manusear a arma e teria disparado contra si mesmo no pescoço. Wladimir fugiu, levando a pistola e teria ameaçado a família caso alguém o denunciasse. De acordo com a Brigada Militar, Wladimir é um conhecido traficante da região. Na casa foram encontradas 64 pedras de crack, que seriam do traficante. Wladimir ainda não foi localizado.