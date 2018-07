Menino de 11 anos atropela e mata mãe no interior de SP Um menino de 11 anos atropelou e matou a mãe quando tentava manobrar o Fiat Pálio da família no estacionamento externo de um supermercado de Bauru, no interior de São Paulo, na noite desta terça-feira, 27. Ao ver o filho no banco do motorista, com o carro em movimento, a comerciante Gislaine Flora da Silva Augusto, de 38, teria tentado retirar a chave do contato, mas o menino teria perdido o controle do veículo e batido em outro carro, causando a morte da mãe.