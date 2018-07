Menino de 11 anos entrevista Obama

O aspirante a jornalista Damon Weaver, de 11 anos, conseguiu sua "entrevista dos sonhos" com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Na entrevista, que foi publicada no site da Casa Branca e na página de sua escola no site You Tube, Weaver perguntou ao presidente sobre reforma educacional, merendas escolares e basquete.

Weaver é repórter do canal de TV de sua escola, a Kathryn E Cunningham/Canal Point Elementary School, no Estado da Flórida.

Em sua breve carreira já entrevistou nomes como Colin Powell e Joe Biden, e seus vídeos fazem sucesso no You Tube.