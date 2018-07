Menino de 3 anos é achado morto na zona leste de SP Um menino de aproximadamente 3 anos foi encontrado morto, por volta da 0h30 de hoje, caído junto ao meio fio da Rua Sambaíba, na Vila Marieta, na zona leste de São Paulo. O vigilante de rua José Iran Ferreira Filho passava pelo local quando viu a criança caída, com o rosto desfigurado - possivelmente por pancadas - e com as calças abaixadas.