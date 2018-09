Menino de 3 anos morre ao cair de prédio na zona leste de SP

O menino J. V. T. B., de 3 anos, morreu nesta quinta-feira, 8, após cair do terceiro andar de um prédio no Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, na zona leste de São Paulo. Acionado às 16h21, o Corpo de Bombeiros enviou três equipes para a Avenida Nascer do Sol. A vítima ainda chegou a ser socorrida no Hospital Cidade Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe e a tia do menino contaram à polícia que, pouco antes da queda, ele estava sentado num sofá próximo a uma janela, sem grade e tela de proteção. Ao se levantar, ele teria despencado do apartamento. Foi requisitado exame necroscópico. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil investigará o caso.