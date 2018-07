Menino de 4 anos é internado com facada no pescoço Um menino com quatro anos de idade foi recolhido depois de abandonado com ferimento de oito centímetros no pescoço, em um supermercado de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A criança contou na Delegacia de Pronto Atendimento a Comunidade que a mãe, cujo nome está sendo mantido em sigilo pela polícia, entregou-o aos cuidados do pai e foi passar o carnaval no Paraná. Débora Kelly Reis, 29 anos, funcionária do estabelecimento no Jardim Brasília, disse que um homem, dirigindo um carro "modelo Belina" deixou o menino ferido no local e pediu para que chamassem socorro médico. Segundo ela, o garoto falou claramente ter sido agredido pelo pai, que teria dado uma facada em seu pescoço. A criança foi internada no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas e está fora de perigo. De acordo com a Polícia Civil, o pai, Rômulo Aldo Batista Damasceno, 42 anos, está inconformado com a separação, ocorrida há 60 dias. Durante esse período, ele vem ameaçando a mulher através de mensagens via celular e chegou a ser preso com um revólver, após denúncias feita por ela. Damasceno foi indiciado por tentativa de homicídio doloso.