Menino de 4 anos morre após se esconder em máquina de secar

Um menino britânico de 4 anos foi encontrado morto dentro de uma máquina de secar após supostamente ter tentado se esconder numa brincadeira de esconde-esconde com os irmãos adolescentes.

A polícia foi chamada na manhã da segunda-feira à casa da família, em Ashbourne, no centro da Grã-Bretanha, para investigar o sumiço do garoto, que estava brincando no jardim de casa.

Uma busca foi iniciada na região, incluindo helicópteros da polícia, mas menos de uma hora depois a própria mãe encontrou Sonny Gibson fechado dentro do aparelho, já sem vida.

Não se sabe ainda se o menino morreu sufocado ou se a máquina foi ativada com ele dentro.

Segundo vizinhos ouvidos pela mídia britânica, a mãe do menino teria saído para fazer compras e deixou Sonny sob os cuidados dos meio-irmãos adolescentes, filhos de outro casamento.

O menino teria então conseguido entrar na máquina de secar e fechá-la por dentro, sem que ninguém percebesse.