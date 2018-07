Menino de 4 anos morre com suspeita de dengue na BA Mais uma criança morreu com suspeita de dengue na Bahia, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. O menino estava internado com sintomas da doença desde o último sábado (dia 21), no Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, onde morava. Ele faleceu na manhã de ontem, de acordo com a secretaria. Os exames foram levados para o Laboratório Central (Lacen) e ainda estão sendo analisados. Segundo a Secretaria, até hoje já foram confirmados 6.567 casos de dengue clássica em todo o Estado. Outros 184 casos foram registrados como suspeitas de dengue hemorrágica, em 42 localidades da Bahia. Desse total, 64 casos foram confirmados, sendo cinco deles em Salvador. Seis mortes já foram confirmadas por dengue hemorrágica, segundo a Secretaria. Uma em Jequié, uma em Itabuna e quatro em Porto Seguro.