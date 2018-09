Menino de 4 anos sobrevive a queda de terraço no 17º andar de hotel

Um menino de 4 anos sobreviveu ileso à queda do terraço do 17º andar de um apart-hotel em Miami, nos Estados Unidos.

Joey Williams caiu sobre a área da piscina, localizada no 10º andar do prédio, ao correr atrás de uma bexiga de ar.

A queda, na última sexta-feira, foi amortecida pela copa de uma palmeira e depois por alguns arbustos.

O menino foi levado a um hospital para ser examinado, mas a avaliação verificou que ele estava em boas condições, sem nenhum osso quebrado.

Poucas horas depois do acidente, Joey já estava sentado sobre sua cama comendo batatas fritas.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Miami disse que o menino estava chorando quando os paramédicos chegaram e tinha dificuldades de falar, mas que aparentava estar bem fisicamente.

Segundo a estimativa dos bombeiros, o menino caiu cerca de 25 metros. Como a maioria dos edifícios nos Estados Unidos, o apart-hotel não tem o 13º andar, por superstição, o que significa que Joey caiu seis andares.

Porta aberta

Segundo o relato posterior da polícia, a mãe do menino, Elizabeth Nicolas, saiu do banheiro e percebeu a porta do terraço aberta.

O avô de Joey, Jerry Unawich, também estava no apartamento no momento da queda, mas disse que estava na cozinha e não percebeu quando o garoto abriu a porta do terraço.

Segundo a polícia, um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias da queda, mas não existem suspeitas de que não se trate de um acidente e nenhum membro da família deve ser processado.

"Nós vimos um milagre aqui", afirmou o gerente do apart-hotel, Brendan Grubb, a uma TV local.

Um morador que estava na piscina no momento da queda disse ter ouvido um forte barulho antes de ver o menino estendido sobre o chão da área da piscina.

"Parecia que a mão de Deus o estava protegendo quando ele caiu", afirmou o morador. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.