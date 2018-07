Menino de 6 anos dirige carro dos pais para ir à escola nos EUA

A polícia do Estado americano da Virgínia indiciou por negligência os pais de um menino de 6 anos que pegou o carro da família depois de ter perdido a perua escolar. O menino, cujo nome não foi revelado, chegou a dirigir o Ford Taurus por 10 km em avenidas movimentadas, realizando ultrapassagens, até perder o controle, sair da pista e bater em um poste. O garoto disse aos policiais que aprendeu a conduzir jogando videogames. Segundo o delegado do Condado de Northumberland, Chuck Wilkins, o menino estava tão determinado em chegar no horário que, mesmo após bater, ele tentou seguir a pé até a escola. Ferimentos A polícia informou que ele não estava usando cinto de segurança e foi levado a um hospital para receber tratamento para ferimentos leves. Em seguida, os policiais o levaram para a escola. O indicente ocorreu na manhã da segunda-feira, quando a mãe da criança ainda dormia. Ambos os pais foram indiciados por colocar a vida do menino em risco. Ele e o irmão de 4 anos estão agora sob custódia do serviço social. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.