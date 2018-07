Menino de 6 anos é indenizado por falsa acusação de roubo na Irlanda

Um garoto de seis anos de idade que foi injustamente acusado de tentar roubar um pacote de batatas fritas em um supermercado da Irlanda ganhou uma indenização de 7,5 mil euros (cerca de R$ 17,2 mil) por difamação.

De acordo com o jornal irlandês Irish Times, em junho do ano passado, o garoto Tadhg Mooney, que tinha então cinco anos, foi puxado pelo braço por um funcionário do supermercado da rede Lidl enquanto fazia compras com sua mãe.

O funcionário o teria acusado de tentar roubar o pacote de salgadinhos.

Como resultado, a família do garoto entrou com uma ação contra o supermercado, afirmando que a acusação causou sofrimento e inconvenientes à criança, além de ter ferido sua reputação.

Durante o julgamento, na terça-feira, a advogada de Mooney, Alison McIntyre, afirmou ao tribunal que, ao segurar seu braço, o funcionário teria agredido e detido ilegalmente a criança.

Para compensar os danos, a rede de supermercados ofereceu 7,5 mil euros, além do pagamento dos custos processuais, o que foi aceito pela defesa da criança.