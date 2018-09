Menino de 6 anos morre após incêndio em abrigo de SP Um menino de 6 anos morreu por conta do incêndio que atingiu o Abrigo Helenira Rezende, no bairro da Mooca, zona leste da capital, na noite deste sábado, 3. Segundo nota divulgada pela Prefeitura da cidade na tarde deste domingo, a criança faleceu por asfixia em função da fumaça inalada. Segundo a prefeitura, no momento do incêndio, cinco mulheres e 11 crianças estavam no abrigo, que acolhe mulheres vítimas de violência e ameaçadas de morte, juntamente com seus filhos. Todos foram socorridos e encaminhados a hospitais da região, onde o garoto veio a falecer. O abrigo havia sido reformado recentemente. Ainda conforme a prefeitura, os secretários municipais de Participação e Parceria, Ricardo Montoro, e de Assistência e Desenvolvimento Social, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, determinaram total assistência às pessoas abrigadas, que já foram inclusive transferidas para outro abrigo da prefeitura. As causas do incêndio estão sendo apuradas pela Polícia Civil.