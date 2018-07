Menino de 8 anos ajuda mãe a dar à luz na zona leste de SP

Robert Vieira de Lima, de 8 anos, ajudou a mãe a fazer o parto da irmã Lidiane, na manhã desta segunda-feira, 15, na Cohab Juscelino, zona leste de São Paulo. O pai saiu para pedir socorro assim que a mulher começou a sentir as dores, porém quando os dois guardas chegaram à residência, por volta das 6h30, a menina já havia nascido, com o auxílio do irmão. O pai do bebê levou a criança imediatamente ao Hospital Geral de Guaianases, em uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM). A mãe ficou aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros e seguiu para o mesmo hospital, onde ambas passam bem.