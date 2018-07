Menino de 8 anos fica dez dias com mãe morta nos EUA

Um menino de oito anos de idade, da cidade de Romulus, em Michigan (Estados Unidos), viveu sozinho durante mais de uma semana depois que a mãe morreu no apartamento da família. O menino conviveu com o corpo da mãe, Gaynell Tipado, de 41 anos, durante dez dias, se alimentando de restos de alimentos que estavam no apartamento e de pequenas compras que fazia em uma loja próxima. A morte da mulher foi descoberta na segunda-feira, quando o menino foi novamente até a loja comprar comida e salgadinhos com um cartão de crédito vencido e a carteira de motorista de sua mãe. O dono da loja, Layth Saco, pediu então que o menino ligasse para a mãe. "Tenho três filhos. Senti que alguma coisa estava errada", contou Saco ao site de notícias Detroit News. "Ele me disse: 'Minha mãe está em um lugar melhor agora'." O comerciante manteve o garoto em sua loja, deu leite para o menino e chamou a polícia. Katrina Segundo o site Detroit News, o pai do menino também já morreu e ele teria se mudado com a mãe para a cidade de Romulus depois da passagem do furacão Katrina por Nova Orleans, em 2005. O garoto teria problemas de aprendizado e não estava matriculado em nenhuma escola. Vizinhos afirmaram ao site de notícias de Detroit que a mãe dele estava doente. Além de comer doces e salgadinhos, o menino também teria comido arroz seco, farinha e manteiga para sobreviver. "O menino fez o que podia", disse John Leacher, tenente da polícia de Romulus. "Teve que viver com o que achou na casa." O garoto agora está sob os cuidados de uma família adotiva. A irmã de sua mãe, Verna Lemieux, e seu marido viajaram de Louisiana para Michigan para cuidar dos detalhes do enterro de Gaynell Tipado. Os vizinhos relataram que viram o menino brincando fora de casa, usando calças de pijama, casaco e botas, no frio. Alguns tentaram bater na porta do apartamento, mas não obtiveram resposta. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.