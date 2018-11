Menino de 9 anos morre soterrado em São Carlos Um menino de 9 anos morreu soterrado na tarde de hoje, enquanto brincava em um terreno cheio de areia perto da casa onde morava, no bairro Romeu Tortorelli, em São Carlos, no interior de São Paulo. A criança cavou um túnel, por volta das 14 horas, e depois de entrar foi coberta pela areia. O pai do menino tentou socorrer o filho, mas a criança já estava morta. Mesmo assim foi levada para um pronto-socorro do município.