Menino de dez anos faz sucesso nos EUA como crítico gastronômico

Um americano de dez anos de idade que publica está fazendo sucesso em Baltimore, nos Estados Unidos, como crítico gastronômico.

Eli Knauer divulga suas críticas e avaliações de restaurantes da cidade do Estado americano de Maryland e de mais cidades da costa leste americana em seu blog, chamado Adventures of a Koodie ("Aventuras de um garoto interessado em comida", em tradução livre).

Segundo a agência de notícias AFP, o blog tem, atualmente, cerca de 43 mil visitas.

O blog foi iniciado há cerca de um ano e Knauer já avaliou mais de 50 restaurantes.

Em seu blog, Knauer explica que "adora comer e experimentar novos restaurantes e comidas". "Este é um lugar para escrever a respeito de minhas aventuras em restaurantes e comida", diz ele.

Suas observações não se resumem apenas à comida. Knauer também avalia a receptividade do local à crianças, se o restaurante tem como manter as crianças entretidas e como é o cardápio voltado para crianças e o tamanho das refeições.

Carne e queijo

Em seu blog, Knauer conta sobre sua visitas principalmente a restaurantes onde são vendidas pizzas e sanduíches.

Nestas avaliações, o crítico se concentra em alguns aspectos dos pratos, como a "suculência" da carne e a "viscosidade" do queijo. Para esta categoria, ele até inventou uma palavra em inglês, "gooeness", a partir da palavra gooey (viscoso ou grudento).

"Inventei gooeness. Se você sabe como soletrar, fale em um comentário", escreveu Knauer em um post do dia 3 de junho.

As avaliações do crítico são rigorosas e, se ele não gosta de um prato já pedido, ele pede outro e avalia os dois, como o que ocorreu na lanchonete Max's Dog House, em New Freedom, na Pensilvânia, especializada em cachorros-quentes, que ele foi com a avó.

"Eu pedi um Jamaican Bacon com batatas fritas, churros e Oreos fritos. Quando experimentei meu cachorro-quente, ele estava tão picante, então eu pedi outro, o Ball Park. Quando chegou, eu experimentei e estava delicioso! Parecia os cachorros-quentes que você come em jogos!", escreveu Knauer.

Apesar de elogiar também a sobremesa, Knauer deu quatro estrelas para a comida e cinco estrelas para a receptividade da lanchonete à crianças, pois o lugar tinha uma área de jogos com computador e um Play Station 3, com pessoas que ajudam a entender os jogos.

'Elegante'

Para uma entrevista dada à AFP, Knauer e sua mãe foram ao que ele chamou de "restaurante elegante, pois as pessoas usam gravata borboleta e elegantes chapéus de chef", o Morton's the Steakhouse.

Mas, apesar de elogiar o atendimento e a atenção, Knauer se assustou com uma lagosta que era mostrada viva aos clientes e não aprovou o tamanho do hambúrguer que pediu.

"A carne era suculenta, o queijo era pegajoso e o bacon, crocante. Mas não consegui terminar, pois era tão grande e minha mãe queria que eu guardasse espaço para a sobremesa."

"Então, a sobremesa veio e quando eu digo (que era) enorme, eu digo mesmo (que era) ENORME!! Eu pedi o Lendário Sundae de Hot Fudge do Morton. Era tão grande que minha mãe disse que poderíamos dividir."

A avaliação da comida do Morton's foi boa, o crítico deu cinco estrelas. Mas, para a receptividade à crianças, Knauer deu apenas uma estrela e meia.

"Eu ia dar duas estrelas, mas quando cheguei em casa, passei mal de tanto comer. Se você quer levar seu filho ao Morton's, tenha certeza que o estômago dele esteja completamente vazio, para que ele possa comer tudo. E também tenha certeza que ele não coma todo o enorme Sundae de Hot Fudge, para não ter uma enorme dor de estômago!" BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.