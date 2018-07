Menino de seis anos vira 'diretor de diversão' de museu

Um menino de seis anos de idade foi contratado como "diretor de diversão" no Museu Ferroviário Nacional, na cidade inglesa de York.

Sam Pointon, da cidade de Leicester, é fanático por trens e escreveu ao museu se candidatando para substituir o diretor do local, Andrew Scott, que estava se aposentando.

"Eu tenho um trilho de trem elétrico. Eu sou bom no meu trilho. Eu consigo controlar dois trens ao mesmo tempo", escreveu Sam em sua carta.

Os coordenadores do museu ficaram tão impressionados com o entusiasmo do menino que ofereceram a ele o papel de diretor de diversão.

"É sempre fantástico ver crianças tão pequenas com uma paixão real por trens, assim como eu quando era menino", disse o diretor do museu.

Emprego dos sonhos

Para Sam, trata-se do emprego dos sonhos.

"É o melhor trabalho do mundo. Eu amo. É muito divertido", disse ele. "O meu favorito é o motor a vapor."

Quando perguntado o que o qualifica para o trabalho no museu, Sam disse que já esteve em vários trens, incluindo o Eurostar (que liga a Grã-Bretanha à França através do canal da Mancha).

A mãe de Sam, Lorraine, disse que seu filho "como todo menino de sua idade, é louco por trens".

"Ele acha que agora que tem esse trabalho não precisará ir mais à escola. Nós tivemos que dizer a ele que ainda precisa ir ao colégio", disse ela.

Lorraine contou que a família estava de férias quando seu marido descobriu um anúncio em um jornal anunciando a aposentadoria do diretor do museu.

"Nós começamos a provocar Sam, dizendo que seria o emprego de seus sonhos", disse. "Quando voltamos de férias, ele começou a escrever uma carta, e nós acabamos mandando."

Ela disse que a família foi então convidada para visitar o museu e Sam foi declarado diretor de diversão.

"Foi a terceira visita de Sam ao museu, mas acho que voltaremos lá em breve."