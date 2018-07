Menino de sete anos aprende a andar com máquina criada pelo pai

Um mecânico de carros na Argentina inventou uma máquina que permitiu que seu filho de sete anos conseguisse caminhar, apesar de todos os prognósticos pessimistas dos médicos.

Jorge Cardile, que trabalha em uma oficina em Buenos Aires, construiu um "reabilitador de caminhadas" em um mês, feito a partir de uma bicicleta e tábuas de madeira.

Com o tempo - e com todas as suas economias - ele foi aperfeiçoando a invenção.até chegar ao protótipo que permitiu que seu filho exercitasse os músculos das pernas e corrigisse sua postura.

Ao ver o sucesso do filho, Jorge convidou outros pacientes a testarem a invenção. Agora dezenas de pacientes estão procurando a pequena clínica que montou.

Jorge Cardile diz que sua invenção ajuda todas as pessoas com problemas motores. Ele está agora em busca de uma empresa que ajude a produzir sua invenção em maior escala, mas isso tem sido difícil.

Sua inspiração, nas suas palavras, é o seu ídolo - o filho - que agora caminha apesar de todos os prognósticos pessimistas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.