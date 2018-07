Menino de três anos chama ambulância e salva mãe

Um menino de três anos de idade salvou a vida de sua mãe ao ligar para o número de emergência na Grã-Bretanha - 999 - depois que ela sofreu um ataque epiléptico, no sábado. Jack Thompson usou o telefone celular de sua mãe para ligar para os serviços de emergência e disse que ela estava deitada e doente no corredor da casa, e que seu pai estava no trabalho. A ligação caiu no meio, mas o menino encontrou outro celular na casa e fez nova chamada. Ele não conseguiu dizer onde morava, mas a segunda ligação permitiu que a telefonista rastreasse sua locação, em Lochgelly, Fife, na Escócia. O menino de três anos, Jack Thompson, estava em casa com suas irmãs Holly, de dois anos e a bebê Kirsty quando sua mãe sofreu o ataque. Depois do telefonema, a polícia e paramédicos forçaram a entrada dentro da casa e encontraram a mãe de Jack, Leanne, deitada no corredor de entrada. Os paramédicos a atenderam e ela está se recuperando em casa. A polícia elogiou o menino por sua resposta rápida ao incidente. Segundo o inspetor Duncan Ormiston, "sem dúvidas, o pequeno Jack salvou a vida da mãe dele". "Um menino tão novo ter a presença de espírito não apenas de discar 999, mas de ligar de outro telefone quando acabou a bateria do primeiro, é fenomenal." "As consequências, caso sua mãe não tivesse recebido ajuda médica imediata, poderiam ser desastrosas, e ela poderia ter permanecido deitada até que seu marido voltasse para casa." O policial ordenou que fosse enviado um chapéu de polícia com alguns presentes para o menino, que foi nomeado policial honorário do Centro de Contatos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.