Menino de três anos encontra granada durante busca por ovo de Páscoa

Uma brincadeira de caçada a ovos de Páscoa terminou com um menino de três anos encontrando uma granada, no último dia 6 de abril, no sudoeste da Grã-Bretanha.

O explosivo - que acredita-se ser uma relíquia da Segunda Guerra Mundial - veio à tona durante um evento comemorativo promovido por uma pré-escola em West Somerset.

Abi Sidaway, de 31 anos, participava do evento de Páscoa com seus dois filhos, Ellie, 5, e Ben, 3, quando viu o caçula em cima de um objeto, tentando erguê-lo com suas mãos, pensando que fosse um ovo de chocolate.

Mas a mãe logo percebeu que se tratava de um explosivo.

Outra testemunha foi Stuart Moffatt, de 34 anos, que acompanhava seus três filhos pequenos na caça aos ovos. Ele disse que estava contando os ovos de chocolate encontrados pelas crianças quando viu "um menino de uns três anos no topo de algo" marrom de cerca de 10 cm de altura.

"Fiquei chocado. O menino (tratava o objeto) como se fosse uma rocha", disse Moffatt, segundo o jornal Daily Mail.

Detonação

A granada estava localizada perto de uma estrada movimentada. E cerca de 25 crianças participavam da caça aos ovos de Páscoa.

As testemunhas alertaram os organizadores e as autoridades foram chamadas.

A polícia fechou a estrada ali perto e chamou o esquadrão antibombas, que isolou o local e detonou o explosivo de forma controlada.