Menino desaparecido em MG é achado dentro de buraco

O buraco fica perto da casa da família, no interior da fazenda, localizada a cinco quilômetros de Araguari. O homem chamou a polícia que, ao ver que o garoto estava vivo, levou-o rapidamente para o Pronto Socorro Municipal. De lá, ele foi transferido para a Santa Casa local onde tomou soro, passou por exames e deve seguir em observação para que os médicos avaliem se houve alguma sequela, principalmente problemas respiratórios.

Pablo sumiu enquanto sua mãe, caseira da fazenda junto com o marido, lavava roupas no tanque. Ela acreditava que o filho estivesse com o pai que tirava leite no curral e só percebeu a ausência do menino depois de ele se perder e, provavelmente, cair no buraco. A partir daí teve início uma grande operação na tentativa de encontrá-lo. Uma das possibilidades era que tivesse entrado numa mata fechada perto do local e outra era a de que fosse vítima de rapto.

Dezenas de bombeiros, policiais e até soldados do Exército trabalharam nas buscas, que contaram ainda com o apoio de um helicóptero e cães farejadores. As primeiras informações de descoberta da criança davam conta de que estaria afogada, já que o buraco fica ao lado de uma represa. Somente quando chegaram no local os policiais constataram que o menino estava vivo, pois ele mexeu uma das pernas.