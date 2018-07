Menino desaparecido no RS é encontrado morto

O desaparecimento foi comunicado à polícia pelo pai no dia 6, com a informação de que Bernardo teria saído no dia 4 para passar o fim de semana na casa de um vizinho e não retornado. A comunidade chegou a organizar campanhas de busca pelo garoto, que estudava em uma instituição particular de ensino. A polícia descobriu que a madrasta, acompanhada de uma mulher e do menino, foi a Frederico Westphalen no dia do desaparecimento e verificou que havia contradições entre o que as duas diziam da viagem. A delegacia local informou que vai divulgar alguns detalhes da investigação durante o dia.