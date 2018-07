Menino é atingido por alicate na cabeça no RJ Passa bem o menino Simão Felipe Nascimento Coelho de Oliveira, de 12 anos, atingido por um alicate, que ficou alojado em sua cabeça, no último domingo, no Rio. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes na noite do domingo, após passar pelo Posto de Saúde do Imbarié, acompanhado por um médico.