Menino é atingido por arpão durante pesca no Pará Um garoto de 9 anos foi atingido por um arpão no último domingo, quando pescava em um rio no Pará. De acordo com o Hospital Metropolitano de Belém, onde está internado, o menino passa bem. Segundo informações do avô do menino, Rubens Picanço de Athaide, de 54 anos, na manhã do domingo, o menino e seu primo foram até um rio, na cidade de Portel, onde moram, para pescar. "Era a primeira vez que eles iam sozinhos pescar com o arpão e foram sem minha autorização", explica.